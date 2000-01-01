Пистолет Сердюкова. Какой он, самый необычный российский пистолет?

Разработано было это огнестрельное оружие в конце 80-х годов прошлого века конструкторами П. И. Сердюковым и И. В. Беляевым .

Пётр Сердюков — легендарный конструктор-оружейник ЦНИИточмаш. Именно ему мы обязаны появлением в армии и спецслужбах бесшумной винтовки «Винторез», бесшумного автомата «Вал», пистолет-пулемётом «Вереск» и пробивающим любой современный бронежилет пистолетом СПС (он же «Гюрза», «Вектор» и пистолет Сердюкова).

Новый пистолет должен был по своим характеристикам (точности, дальности стрельбы, пробиваемости и останавливающему действию) превзойти не только отечественные пистолеты (Макарова и Стечкина), но и зарубежные аналоги. Зачем нужен был новый пистолет, когда есть такой надёжный, удобный и компактный пистолет, как пистолет Макарова? Пистолет Макарова — это, как ни странно,

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оружие мирного времени. Слабый патрон, малое количество патронов в магазине. Предполагалось, что пользоваться им следует в исключительных случаях. Однако…

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личного оружия во внезапно возникающих боестолкновениях на близком расстоянии. Кроме того, современный пистолет просто обязан пробивать бронежилет. Использовать бронежилеты начали с конца 70-х годов 20 века. Слабый патрон 9×18 мм пистолета Макарова не был предназначен для поражения целей в индивидуальных средствах защиты. Высокая мощность выстрела также необходима для поражения противника, который спрятался за укрытием. При всех этих достоинствах оружие должно остаться простым, удобным в применении, легко разбираться для чистки и ремонта, быть надёжным и в некоторой степени красивым.

Для сравнения с новым оружием эталоном были выбраны пистолет ТТ калибра 7,62×25 мм (с высоким пробивным, но малым останавливающим действием) и только что принятый на вооружение стран НАТО пистолет Beretta M 92FS калибра 9×19 мм. Одновременно в Советском Союзе был разработан новый пистолетный патрон калибра 9×21 мм. Он отличается от армейских зарубежных образцов большей пробиваемостью и лучшим останавливающим действием, возможностью выведения из строя автотранспорта или другой не бронированной техники.

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Первым оружием под патрон 9×21 мм стал пистолет, разработанный в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ г. Климовск) одновременно с патроном. Этот пистолет разрабатывался для армейского конкурса «Грач», замены пистолета Макарова более мощным армейским пистолетом. Далее работу конструкторов П. И. Сердюкова и И. В. Беляева , воплощённую в металле и пластике, назвали «самозарядный пистолет Сердюкова» (СПС).

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Задание на разработку было получено в 1991 г. Пистолет должен был уверенно поражать «противника, защищённого средствами индивидуальной защиты второго класса (противоосколочными бронежилетами типа Ж-81 и Ж-86−2), сохраняя при этом достаточное поражающее действие на дальности до 25 м, а останавливающее действие — до 50 м». В 1992 г пистолет был создан в двух калибрах: 9×21 мм и 7,62×25 мм (патрон для пистолетов ТТ и Маузер C-96). Экзотический калибр 7,62×25 мм был выбран для отработки автоматики пистолета, так как патронов 9×21 мм в нужном количестве ещё просто не было.

Мощный боеприпас потребовал нестандартных решений в конструкции нового пистолета.

Автоматика пистолета

работает за счёт энергии отдачи ствола. При заряжании затвор загоняет патрон в патронник. Запирание обеспечивает качающаяся личинка. После выстрела ствол проворачивается и перекидывает личинку в другое положение, отпирая канал ствола. Затвор возвращается в исходное положение надетой на ствол пружиной.

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Отдача у пистолета очень невелика, если учесть мощность патрона. Чтобы уменьшить отдачу мощного патрона, затвор состоит из двух частей: корпуса затвора и боевой личинки, соединённых между собой пружиной. Кроме этого, часть энергии забирает вращающийся ствол. Это повышает точность стрельбы, пистолет в руке «дёргается» меньше.

В нём два автоматических предохранителя: на спусковом крючке и с тыльной стороны рукоятки. Огонь открывается мгновенно, ничего не надо переключать.

Испытания этого и других представленных на конкурс пистолетов продлились до апреля 1993 г. Оба варианта пистолета Сердюкова удовлетворили комиссию, за исключением нескольких второстепенных пунктов. Слишком тугой рычаг защёлки магазина мешал быстрой и интуитивной смене магазина в процессе быстрой стрельбы. Пистолет был слишком тяжёлым, весил более килограмма. Однако предполагалось, что дальнейшая доработка конструкции существенно снизит массу пистолета.

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В 1993 г. федеральная служба безопасности (ФСБ) сформулировала техзадание для нового пистолета, под параметры которого практически идеально подошёл пистолет Сердюкова. Именно это и спасло интересную разработку. Кроме того, была несколько снижена мощность патрона 9×21 мм без потери эффективности стрельбы. Этой разработке для ФСБ было дано новое название «Вектор».

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И тут произошло непредвиденное. Страна развалилась, денег на продолжение перспективной программы институт не получал. И он вывел свою новую разработку за рубеж под громким названием «Гюрза». Точнее, экспортная модель называлась Моdel 055 С «Gyurza». Зарубежные эксперты дали восторженные характеристики новому оружию. Пистолетом вновь заинтересовались руководители российских спецслужб. Первую экспериментальную партию в 50 пистолетов заказала федеральная служба охраны (ФСО), охраняющая российского президента. Продолжили испытания нового оружия и в самом ЦНИИТОЧМАШ. По результатам этих испытаний и отзывов практиков конструкция пистолета была усовершенствована.

Список усовершенствований:

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Уменьшен общий вес до 0,89 кг.

Практика показала, что при попадании воды в ствол его раздувает. Пришлось увеличить толщину стенок ствола. Это увеличило общую массу оружия, и конструкторам пришлось облегчать рамку и другие детали пистолета.

Повышена надёжность деталей и, как следствие, общая надёжность и живучесть всей конструкции пистолета.

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Кроме того, для участия в армейском конкурсе была создана версия пистолета СПС калибра 9×19 мм Парабеллум.

Тактико-технические характеристики:

Калибр: 9×21 мм, 9×19 мм Парабеллум. Длина оружия: 200 мм. Масса без патронов: 900 г. Масса с полным боекомплектом: 1200 г. Ёмкость магазина: 18 патронов.

Пистолет испытан в диапазоне температур от — 50 °C до + 50 °C. Прицельная дальность стрельбы до 100 м проверена на практике: на расстоянии 100 м пуля уверенно пробивает стальную пластину толщиной 4 мм. Особое внимание разработчики уделили эргономике, пистолет довольно удобно лежит в руке.

Доработка «9×21 мм пистолета Сердюкова» продолжилась до 2000 г. Полностью принят на вооружение в начале 2003 г., одновременно с пистолетом Ярыгина (ПЯ) и пистолетом Грязева-Шипунова (ГШ-18). 12 лет каторжных работ позволили «вылизать» конструкцию не только пистолета, но и нового типа пистолетных боеприпасов калибра 9×21 мм.

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Достоинства:

Пистолетом удобно работать как правой, так и левой рукой.

Пистолет отлично сбалансирован, рукоятка удобно «лежит» в руке.

«Мягкая» работа и отдача.

Ход спускового крючка очень плавный, в то же время его усилие в режиме одинарного действия небольшое.

Высокая мощность и точность стрельбы.

Отсутствуют выступающие с боков детали, что делает пистолет удобным при ношении и эксплуатации. Реклама

Недостатки:

Странная конфигурация спускового крючка в значительной мере затрудняет производство выстрела самовзводом при быстром выхвате оружия, так как подушечка указательного пальца стрелка в большинстве случаев упирается в кончик спуска, а не ложится на его изгиб, после чего соскальзывает на переднюю поверхность спуска с болезненными ощущениями для стрелка.

Тяжёлый. Таскать с заряженный пистолет с запасным заряженным магазином… По отзывам с оружейных форумов, сначала напоминает пытку. Потом привыкаешь.

Сложный в обслуживании и ремонте.

Отсутствие рычага затворной задержки и необходимость вручную сдвигать затвор-кожух немного назад для досылания патрона из снаряженного присоединенного магазина. Реклама

При длительных тренировках в стрельбе автоматический рычажный предохранитель в тыльной части рукоятки давит на ладонь, а предохранитель спускового крючка — на палец.

Нельзя взвести курок для производства точного выстрела большим пальцем стреляющей руки, удерживая пистолет только одной рукой — этого не даст сделать рычаг автоматического предохранителя, который перестанет вжиматься ладонью. В боевых условиях решается эта проблема просто — рукоятка обматывается изолентой, фиксируя рычаг предохранителя. Не по правилам, но эффективно.

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Это оружие замечено в нескольких компьютерных играх-шутерах. Кстати, всегда с замотанной изолентой рукояткой.

Модификация пистолета СР1 производилась с 1996 по 2000 гг. для ФСО и ФСБ. С 2000 г. производится модификация СР1МП с прибором бесшумно-беспламенной стрельбы (глушителем) и планками Пикатини для навесного оборудования (например, коллиматорного прицела и подствольного фонаря).

В настоящее время пистолет Сердюкова используется в ФСО, ФСБ, спецподразделениях МВД и в Службе Безопасности Президента. В 2014 г. открытые источники сообщили, что новый пистолет для российских спецслужб будет создаваться именно на базе пистолета Сердюкова калибра 9×21 мм.